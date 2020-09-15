Общество

В Псковской области заслуженные работники соцзащиты получат надбавку

Введена надбавка к зарплате в размере для 5000 рублей для обладателей звания «Заслуженный работник социальной защиты населения Псковской области». Соответствующий закон принят 15 сентября на сессии Псковского областного Собрания депутатов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Законопроект внесен в связи с учреждением на территории области звания «Заслуженный работник социальной защиты населения Псковской области». Для них установлена стимулирующая выплата в виде надбавки за указанное звание в размере 5000 рублей.

В случае присвоения в 2020 году кому-либо из работников такого звания она будет выплачиваться в пределах средств, предусмотренных на оплату труда. В последующие годы средства на оплату труда будут предусматриваться при формировании областного бюджета.

Проект закона поддержали 38 депутатов.