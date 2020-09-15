Общество

Локнянскому аисту сделают протез на 3D-принтере

Раненому аисту, найденному вблизи деревни Подберезье Локнянского района, восстановят ногу на 3D-принтере. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Полистовского заповедника.

«В субботу 5 сентября мне позвонила женщина из Подберезья, сказала, что в деревне нашли раненого аиста, - отметила орнитолог, кандидат биологических наук и руководитель волонтерского центра помощи аистам «Дом белого аиста» Марина Сиденко. - У него проблемы с лапой, ее нет, и летать он не может. Жительница деревни попросила о помощи. Я знаю, что это далеко от Пскова, у меня там нет волонтеров, послать туда за птицей некого, но вспомнила, что есть Полистовский заповедник, который может помочь с доставкой. Попросила Ирину Геннадьевну, жительницу деревни, поймать аиста. На следующий день она сообщила мне, что аист находится у них. Дальше его нужно было переправить к нам, в волонтерский центр помощи аистам "Дом Белого Аиста". Будем смотреть что с птицей, попытаемся ей помочь».

Государственные инспекторы Полистовского заповедника 10 сентября, возвращаясь с рейда, забрали аиста в деревне Подберезье и довезли до Бежаниц. А уже на следующее утро птица отправилась с сотрудником заповедника в Опочку, где аист остался на несколько дней у волонтера в ожидании сотрудников аистиного волонтерского центра. И в воскресенье, 13 сентября, птицу забрала Марина Сиденко.

После осмотра пернатого было решено отправить его в Ростовский институт, где занимаются подобными случаями.