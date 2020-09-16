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Общество

Эксперты назвали зарплату менеджера по транспортной логистике в Пскове

17.09.2020 09:02|ПсковКомментариев: 0

Менеджер по транспортной логистике в Пскове может получать до 75 000 рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в сервисе по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Наиболее востребованы на рынке труда менеджеры по транспортной логистике со знанием специфики международных перевозок и правил Incoterms 2010. Конкурентными преимуществами обладают соискатели с наработанной базой перевозчиков. Зарплатный максимум для менеджера по транспортной логистике в ритейле составляет 130 тыс. рублей в Москве, 110 тыс. рублей в Санкт-Петербурге, 100 тыс. рублей во Владивостоке, 75 тыс. рублей в Пскове.

Должностные обязанности менеджера по транспортной логистике:

● организация международных и/или внутренних перевозок;
● разработка оптимальных логистических цепочек;
● координация и контроль перемещения товара на всех этапах перевозки;
● планирование и отслеживание графиков загрузки транспорта;
● расчет стоимости перевозок, анализ и минимизация издержек;
● взаимодействие с транспортными компаниями, таможенными брокерами;
● ведение товарно-транспортной документации;
● работа с рекламациями;
● мониторинг рынка транспортных услуг.

Среднерыночный размер оплаты труда менеджера по транспортной логистик в Пскове составляет 35 000 рублей в месяц, но, в зависимости от имеющихся у соискателя профессиональных навыков, зарплатный диапазон варьируется достаточно широко.

Самый низкий оклад в диапазоне 22 000-25 000  рублей в месяц получают соискатели со средним профессиональным образованием, уверенные пользователи «1С», обладающие знаниями законов и нормативно-правовых актов в области перевозок, а также основ организации перевозок и расчета их себестоимости и требований к оформлению товарно-транспортной документации.

Высшее образование, навыки составления логистических цепочек, опыт работы с собственным автопарком/опыт подбора транспортных компаний, а также опыт работы в сфере транспортной логистики от 1 года уже позволяют рассчитывать на зарплату в пределах 25 000-28 000 рублей.

К соискателю, претендующему на оклад 28 000 – 40 000 рублей предъявляются следующие требования: знание специфики международных перевозок, схем расчета таможенных платежей, правил обмена таможенной документацией, знание правил Incoterms 2010, опыт оптимизации логистических цепочек/расходов, связанных с транспортировкой, знание английского языка на разговорном или свободном уровне, опыт работы менеджером по транспортной логистике от 2 лет. Возможное пожелание: наличие наработанной базы перевозчиков.

Максимальный диапазон зарплат для данного региона в пределах 40 000-75 000 рублей предполагает наличие у кандидата, помимо вышеперечисленных качеств, опыта работы в компаниях с большим грузопотоком, опыт организации международных перевозок, опыт работы менеджером по транспортной логистике от 3 лет.

Средний возраст соискателя на должность «Менеджер по транспортной логистике» составляет 37 лет, в 64% случаев соискателями являются мужчины. Высшее образование имеют 72% из них. В 62% случаев на момент размещения резюме соискатель не имеет работы. Лишь 14% соискателей готов к переезду. Также работодатели обращают внимание на средний срок работы на последнем месте – в среднем он составляет 2,2 года.

Теги: #вакансия #работа
Источник: Псковская Лента Новостей
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