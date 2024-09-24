Общество

Писателя Александра Гениса* и центр «Досье»* внесли в реестр иноагентов

Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов писателя Александра Гениса*, историков Александра Эткинда* и Юрия Фельштинского*, а также центр "Досье"*, сообщается на сайте.

«Двадцать седьмого сентября в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены А.А. Генис*, С.В. Гуляев*, Г.Ф. Урушадзе*, Ю.Г. Фельштинский*, А.М. Эткинд*, а также проект "Центр "Досье"*», - говорится в сообщении.

В список попал и экс-гендиректор премии «Большая книга» Георгий Урушадзе.

*признан иноагентом в РФ