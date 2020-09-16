Жители Пскова активно откликнулись на призыв сделать прививку от гриппа. Об этом сообщила главврач ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» Галина Неваленная в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.
По ее словам, прививочная кампания в этом году началась 1 сентября. По традиции прививку от гриппа можно сделать как в поликлинике, так и на выезде. «Мы организуем вакцинацию трудовых коллективов по месту работы. Можем приехать в любой день и любое время, главное - спланировать заранее, - сказала главврач. - Выездная вакцинация также проводится на двух транспортных средствах у торговых центров — на улицах Коммунальной и Труда. Нас легко отличить от другого медицинского транспорта по баннерам с приглашением на вакцинацию. С удовольствием отмечаю, что население активно откликнулось на наши призывы, уже летом интересовалось, когда начнется вакцинация».
В трех поликлиниках Пскова вакцинация проводится в доврачебном кабинете. Также созданы резервные кабинеты вакцинации. Прививку можно сделать как в рабочие, так и в выходные дни. «Если вы хотите сделать прививку, но не взяли с собой документы, мы выйдем из этой ситуации. Мы готовы к любым вариантам», - добавила Галина Неваленная.
Вакцинацию населения от гриппа планируется максимально провести в течение сентября-октября. «Прививку нужно делать до выраженного подъема заболеваемости, а не в разгар. Чтобы максимально себя защитить, с момента прививки должно пройти две недели, а лучше месяц. От некоторых заболеваний надо вакцинироваться с промежутком в месяц, поэтому, чем раньше мы привьемся от гриппа, тем быстрее будем готовы к следующей вакцинации», - подчеркнула главврач Псковской городской поликлиники.