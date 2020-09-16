Общество

Жители Пскова активно откликнулись на призыв сделать прививку от гриппа

Жители Пскова активно откликнулись на призыв сделать прививку от гриппа. Об этом сообщила главврач ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» Галина Неваленная в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

По ее словам, прививочная кампания в этом году началась 1 сентября. По традиции прививку от гриппа можно сделать как в поликлинике, так и на выезде. «Мы организуем вакцинацию трудовых коллективов по месту работы. Можем приехать в любой день и любое время, главное - спланировать заранее, - сказала главврач. - Выездная вакцинация также проводится на двух транспортных средствах у торговых центров — на улицах Коммунальной и Труда. Нас легко отличить от другого медицинского транспорта по баннерам с приглашением на вакцинацию. С удовольствием отмечаю, что население активно откликнулось на наши призывы, уже летом интересовалось, когда начнется вакцинация».

В трех поликлиниках Пскова вакцинация проводится в доврачебном кабинете. Также созданы резервные кабинеты вакцинации. Прививку можно сделать как в рабочие, так и в выходные дни. «Если вы хотите сделать прививку, но не взяли с собой документы, мы выйдем из этой ситуации. Мы готовы к любым вариантам», - добавила Галина Неваленная.

Вакцинацию населения от гриппа планируется максимально провести в течение сентября-октября. «Прививку нужно делать до выраженного подъема заболеваемости, а не в разгар. Чтобы максимально себя защитить, с момента прививки должно пройти две недели, а лучше месяц. От некоторых заболеваний надо вакцинироваться с промежутком в месяц, поэтому, чем раньше мы привьемся от гриппа, тем быстрее будем готовы к следующей вакцинации», - подчеркнула главврач Псковской городской поликлиники.