Общество

Елена Полонская рассказала о международном сотрудничестве Пскова на медиафоруме «Россия и Ганза»

Глава Пскова Елена Полонская на медиафоруме «Россия и Ганза», который проходит в Великом Новгороде в рамках X Ганзейских Русских дней, выступила с докладом-презентацией и рассказала о международном сотрудничестве Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

Так, в 12 странах мира Псков имеет 17 породненных городов, с которыми заключены подписанные соглашения о сотрудничестве. Самому долголетнему партнерству - с финским городом Куопио - в следующем году исполняется 55 лет. В этом году 30-летие дружеских отношений Псков отмечает с немецким ганзейским городом Нойсом, который в 2022 году также станет столицей Международной Ганзы.

По мнению Елены Полонской, активное сотрудничество с городами-побратимами позволило Пскову стать членом Международного Ганзейского союза Нового времени и использовать возможности этого членства. А именно, активно развивать туристическую сферу, и создавать условия для развития малого предпринимательства. Явное подтверждение этому - 39-е Международные Ганзейские дни Нового времени, а также 9-е Русские Ганзейские дни, которые были организованы в Пскове в прошлом году. Глава муниципалитета отметила, что подготовка началась с 2014 года, когда соответствующий указ был подписан президентом РФ. Большое внимание было уделено главным достопримечательностям города, и крупным городским объектам, которые нуждались в реконструкции.

«39-е Международные ганзейские дни в Пскове 2019 года стали масштабным незабываемым для жителей и многочисленных гостей праздником именно благодаря участию русских ганзейских городов. Нам вместе удалось широко представить разнообразие русской культуры и богатство русских традиций. Еще раз выражаю искреннюю благодарность за участие русских ганзейских городов в псковской Ганзе и уверена в нашем дальнейшем плодотворном сотрудничестве в рамках Союза», - заключила Елена Полонская.