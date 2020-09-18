Общество

Псковскую районную поликлинику капитально отремонтируют

Псковскую районную поликлинику ожидает капитальный ремонт. Об этом сообщил комитет по здравоохранению Псковской области в Instagram-аккаунте губернатора Михаила Ведерникова в ответ на обращение псковички.

«Обратите внимание на районную поликлинику на улице Школьной, 24. Ремонта нет с постройки здания, наверное. Взрослые и дети - все в кучу», - заметила псковичка и попросила сделать «нормальную поликлинику».

«В настоящее время поликлиника включена в программу модернизации первичного звена (здравоохранения), в рамках которой планируется капитальный ремонт и реконструкция помещений в соответствии с действующими стандартами оснащения», - пояснили в комитете.

Сроки капитального ремонта пока не называются.