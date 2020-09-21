Общество

Русские Ганзейские дни под знаком маски

Русские Ганзейские дни состоялись, несмотря на препятствия. И в этом российские ганзейцы обошли даже немцев.

Великий Новгород, принимавший и организовывавший 10 Русские Ганзейские дни, всё-таки провёл двухдневный праздник, несмотря на сложности, вызванные существенными ограничениями на проведение массовых мероприятий из-за ситуации с коронавирусом. Из-за Covid-19 немецкий город Брилон, в котором должны были состояться юбилейные 40-е Международные Дни Ганзы, вынужден был отменить их проведение, заменив несколькими мероприятиями в online-режиме.

В Великом Новгороде и руководстве Союза русских Ганзейских городов тоже стояли перед сложным выбором. Юбилейные 10-е Русские Ганзейские дни были намечены на 11-13 июня 2020 года. Неясность ситуации с распространением коронавируса подтолкнула организаторов не к отмене мероприятий, но к переносу. Сначала мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин сообщил, что их проведение откладывается до конца августа. А позже было принято решение о переносе 10-х Русских Ганзейских дней и Дней города на 19-20 сентября. Непростой выбор в условиях сохраняющихся коронаограничений, да ещё и в осенних условиях с непредсказуемостью погодных условий, усложнялся распространявшимися в обществе слухах о приходе второй волны коронавируса и усилении ограничений как раз с 20 сентября. Но власти Новгорода взяли на себя ответственность за проведение праздничных мероприятий и предупредили, что они пройдут при полном соблюдении рекомендаций и требований Роспотребнадзора.

Конечно, организаторам не удалось отстоять несколько традиционных и очень важных для ганзейских дней составляющих. В Великом Новгороде не состоялось праздничное костюмированное шествие по центральным улицам города делегаций ганзейских городов, творческих коллективов и новгородских предприятий, не было торжественного открытия праздника с водным и пиротехническим шоу, как и презентационной ярмарки Союза русских Ганзейских городов, конного турнира, лагерей реконструкторов. В последний момент отменили и световое шоу, и фейерверк, как и работу спортивных площадок.

«Да, это не все мероприятия, которые планировались изначально и какие всегда сопровождают ганзейское движение – это урезанный вариант. За день до начала Русских Ганзейских дней даже возникал вопрос: а будут ли они вообще?» – рассказала член Президиума Ганзейского союза Ольга Попова.

Но новгородцам не было необходимости доказывать, что они умеют принимать гостей и делать большие праздники. Ведь именно Новгород Великий стал первым российским городом, который в 2009 году провёл 29-е Международные Ганзейские дни, сделав это на высочайшем уровне. За минувшие годы новгородцы накопили в этом направлении большой опыт. И при этом Великому Новгороду реально удалось стать столицей Русской Ганзы – сегодня в этом Союзе уже 14 русских городов. Напомним, в Русскую Ганзу могут войти российские города, ранее уже принятые в члены Международного Ганзейского союза Нового времени. Так, 19 сентября на общем собрании представителей муниципалитетов русских Ганзейских городов в состав Союза была принята Старая Русса. В этот же день прошла встреча делегатов Молодой Ганзы, и собрался медиафорум «Россия и Ганза». Перед участниками форума выступил с видеопосланием Ян Линденау, бургомистр города Любек и президент Международного Ганзейского союза.

Псков в Великом Новгороде представляла небольшая делегация и глава города Елена Полонская, которая рассказала об итогах проведения в Пскове 39-х Международных Ганзейских дней и возможных перспективах, открывающихся перед городом. Также особым гостем из Пскова стал Заслуженный коллектив народного творчества России Ансамбль «Сказ» им.В.Румянцева – один из самых давних и известных подвижников международного ганзейского движения. Концертное шоу от «Сказа» и Ансамбля народной песни «Сорока» стали главным подарком новгородцам в этот праздник.

Основные массовые праздничные действия развернулись на Ярославовом Дворище и площади Победы-Софийской. И прошли они во многом под знаком… личной санитарно-гигиенической маски. Большое количество молодых волонтёров бесплатно раздавали защитные средства. Люди на ярмарках, на концертных площадках старались соблюдать дистанцию, благо пространства, выбранные для этого, были довольно широкие. Уставшие от неясности, от ограничений, от самоизоляции, новгородцы и гости города вышли на знаменитые исторические пространства Великого Новгорода, чтобы и в празднике поучаствовать - музыку послушать и песни попеть, и по ярмаркам прогуляться.

Концертные площадки располагались довольно далеко друг от друга. Артистические зоны, палатки-гримёрные регулярно обрабатывались специальными средствами. От временных точек общественного питания – от мест приготовления и поглощения шашлыков новгородские организаторы отказались. И, в общем-то, показали, что городские праздники легко могут обходиться без источающих ароматы жареного мяса объектов. К тому же в ярмарочных рядах можно было попробовать и купить много готовых блюд и закусок.

Новгород Великий проведением Русских Ганзейских дней и Дня города показал, что даже в коронавирусный период можно проводить массовые мероприятия. Но это требует от организаторов значительно более серьёзного подхода, дополнительных средств и самое главное – смелости брать на себя ответственность.

Игорь Докучаев, фото автора