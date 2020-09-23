Общество

Мать ребенка-инвалида попросила установить пандус в доме на Байкова

Псковичка попросила установить пандус в доме №9 на улице Байкова. Она обратилась к главе региона Михаилу Ведерникову сегодня, 23 сентября, в рамках приема граждан, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В данном доме проживаю я, мой муж и несовершеннолетний ребенок, который передвигается на инвалидной коляске. Сыну 9 лет, ему поставлен диагноз ДЦП. Ребенок может передвигаться только с моей помощью, он весит уже более 40 кг, и мне крайне тяжело его поднимать», - рассказала псковичка и попросила у губернатора помощи с оборудованием подъезда необходимыми средствами для передвижения инвалида.

Она отметила, что обращалась с этим вопросом в управляющую компанию, но получила письменный отказ. В городской администрации пообещали проработать данный вопрос, но на сегодняшний день никаких результатов нет.

Михаил Ведерников пообещал псковичке решить вопрос до середины ноября.