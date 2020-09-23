Общество

Глава поселения в Себежском районе оштрафован за продажу участка с нарушениями

Прокуратура выявила нарушения в деятельности администрации Красноармейской волости Себежского района при организации аукциона по продаже земельного участка, находящегося в муниципальной собственности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Себежского района.

Прокурор района решил направить материалы в УФАС по Псковской области. В отношении главы сельского поселения возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 7.32.4 КоАП РФ. Он привлечен к административной ответственности с назначением штрафа в размере 40 тыс. рублей.