Общество

Разрешение на строительство завода «Титан-Полимер» Псковский областной суд признал законным

Псковский областной суд отказал в удовлетворении коллективного административного иска об оспаривании разрешения на строительство, выданного администрацией Псковского района заводу «Титан-Полимер». Судебное заседание состоялось вчера, 24 сентября, сообщается на сайте суда. Таким образом областная судебная инстанция поддержала городскую – Псковский городской суд ранее, 10 июня, также отклонил коллективный иск.

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По мнению истцов, администрация Псковского района незаконно выдала разрешение на стройку завода, так как его якобы получили в нарушение Градостроительного кодекса РФ, законов «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и «Об охране окружающей среды».

Всего в деле фигурирует более 60 истцов, среди которых общественник Игорь Батов (инициатор иска), известный псковский промышленник Игорь Савицкий, лидер псковских коммунистов Петр Алексеенко, руководитель Псковского регионального отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг и многие другие.

В качестве ответчика в суде выступала администрация Псковского района, среди заинтересованных лиц были представлены ГАУ «Госэкпертиза Псковской области», ООО «Псковский завод «Титан-Полимер», управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области и ФБЗУ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области».