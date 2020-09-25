Общество

Ученые назвали главную «хитрость» коронавируса

Замедление реакции организма на вторжение инфекции может являться ключевой «хитростью» коронавируса, рассказал агентству «Блумберг» американский вирусолог Шэйн Кротти.

«Она (хитрость — ред.) состоит в том, чтобы избежать первоначального врожденного иммунного ответа в течение значительного периода времени и, в частности, избежать раннего ответа интерферона I типа», — сказал он, пишет РИА Новости.

Ранее исследователи уже обращали внимание на связь COVID-19 с недостатком интерферона: к примеру, сообщалось, что его нехватка может быть решающим фактором, который приводит к тяжелому течению болезни.

Согласно данным американских ученых, опубликованных в журнале «Science», использование синтетических интерферонов, ранее применявшихся для лечения других заболеваний, может быть эффективно в борьбе с коронавирусом.

Данное исследование также прокомментировал руководитель группы геномных технологий и иммуно-геномики в медицинском центре университета Радбауд в Неймегене Александр Хойшен. Он отметил, что использование интерферона поможет в борьбе с COVID-19 лишь на начальной стадии заболевания. В иных случаях течение инфекции и восстановление пациента будет, как подчеркнул он, зависеть от времени.