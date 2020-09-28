Общество

Пятый чемпионат «Абилимпикс» стартует в Псковской области в октябре

Пятый региональный чемпионат «Абилимпикс» - конкурс профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - стартует в Псковской области в октябре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Первые соревнования по компетенции «Медицинский и социальный уход» начнутся 1 октября на базе Псковского медицинского колледжа, по остальным компетенциям мероприятия планируется проводить 21 октября.

На участие в конкурсах профессионального мастерства по 17 основным компетенциям в 22 номинациях зарегистрировались порядка 110 человек. Среди них - школьники, студенты и специалисты. В текущем году организаторы ввели шесть новых компетенций: «Администрирование баз данных», «Кондитерское дело», «Малярное дело», «Обработка текста», «Слесарное дело» и «Швея».

Для конкурсов профессионального мастерства подготовили соревновательные площадки по компетенциям: закупили оборудование и инструменты, а также необходимые расходные материалы.

Порядка 100 экспертов будут оценивать выполнение конкурсных заданий. Победители примут участие в отборочных и финальном этапах 6-го Национального чемпионата «Абилимпикс».