Общество

Магазины и сфера услуг в Ленинградской области вернутся к «часу для пожилых»

Магазины и сфера услуг в Ленинградской области снова будут работать согласно графику, предусматривающему «час для пожилых», сообщила пресс-служба регионального правительства.

«Поручение о разработке графика для посещения общественных пространств жителями старше 65 лет на заседании регионального штаба по противодействию распространения коронавируса дал губернатор Александр Дрозденко», - говорится в сообщении, передает «Интерфакс».

Также возобновятся рейды по предприятиям торговли на предмет соблюдения масочного режима.

«Необходимо принимать строгие меры воздействия - вплоть до закрытия», - цитируют Дрозденко в пресс-службе.

Как сообщалось, 28 сентября власти Ленинградской области вновь запретили массовые мероприятия на территориях со сложной эпидобстановкой. Исключение составили мероприятия местного самоуправления, но в масках с дистанцией и ограничением по количеству до 80 человек на улице и до 75 в помещениях.

В то же время заведениям общепита в «красной» зоне разрешили работать в торговых центрах и в помещениях.

В начале пандемии Ленинградская область была условно разделена на зоны в зависимости от ситуации с заболеваемостью коронавирусом. В середине августа в регионе не осталось районов, находящихся в «красной» зоне.