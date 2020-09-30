Общество

Псковские юристы презентовали брошюру «Алгоритм решения правовых проблем»

Псковское региональное отделение «Ассоциация юристов России» выпустило в свет новую брошюру «Алгоритм решения правовых проблем», изданную в рамках реализации социального проекта «Территория права». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в организации.

Брошюра подготовлена командой профессиональных юристов и содержит обзоры законодательства по обращению граждан в органы власти и бесплатной государственной юридической помощи; советы и алгоритмы решения юридических проблем с которыми чаще всего приходиться сталкиваться в повседневной жизни; рекомендации по общению с юристами, если вопрос требует профессиональной помощи.

«Подать жалобу, грамотно составить исковое заявление, добиться выплаты алиментов,–подобные навыки могут понадобиться любому из нас. В представленном сборнике вы найдете рекомендации и советы, объяснения некоторых особенностей подачи юридически значимых документов, ссылки на законодательство, алгоритмы решения юридических проблем. Материалы в сборник мы выбирали не случайно. Можно сказать, что нашими соавторами стали участники мероприятий в районах. Надо отметить, что мы провели семинары, направленные на развитие навыков самоадвокатирования в шести районах области. Таким образом, в сборник вошли ответы и разъяснения именно по тем вопросам, которые больше всего интересовали людей», - отметила исполнительный директор Псковского отделения «Ассоциации юристов» Неля Лебедева.

Брошюру можно получить в офисе Псковского отделения Ассоциации юристов по адресу ул. Ленина д.7, она также доступна в электронном виде.