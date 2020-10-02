Общество

Псковские приставы по ошибке списали 18 тысяч рублей с жительницы Карелии

Псковские приставы по ошибке списали 18 тысяч рублей с жительницы Петрозаводска. Об этом сообщает портал «Daily Карелия».

Женщине пришло уведомление о списании со счета почти 16 тысяч рублей по исполнительному производству. В СМС говорилось, что у нее накоплен долг за коммунальные платежи. Оказалось, что пристав из Пскова перепутала регионы: в соседней области живет абсолютная тезка петрозаводчанки. И хотя ранее сотрудница УФССП выписывала производство на реальную должницу, в сентябре что-то пошло не так, отмечает источник.

Петрозаводчанка рассказала, что дозвониться до псковского пристава удалось утром в понедельник, но разговор не заладился. Псковский пристав ошибку признавать отказалась, а ее начальник заявила, что петрозаводчанка и есть настоящая должница, просто платить не хочет. Вникнуть в ситуацию сотрудники УФССП не захотели и лишь предложили женщине оформить заявление. При этом из-за ошибки пристава у нее были заблокированы счета и дважды сняты деньги с карты на общую сумму около 18 тысяч рублей.

Женщина обратилась за помощью к главе Карелии Артуру Парфенчикову. Губернатор связался с бывшими подчиненными в Центральном аппарате ФССП России, и вопрос решился молниеносно.

«Мне перезвонила девушка из главного управления в Москве. Она сказала, что хочет уточнить по моей ситуации ФИО и дату рождения. "Я так понимаю, с вас неправильно списаны денежные средства, мы разбираемся в ситуации, и, думаю, в течение часа разберемся", — добавила она. Я скинула ей по мессенджеру копии документов и аудиозапись разговора с псковским приставом. Девушка сказала, что вопрос решится в течение часа, и добавила, что связаться со мной ей дало указание руководство свыше. Ладно я занимаюсь бизнесом, а если бы это случилось с одинокой мамой, которая работает, или, скажем, воспитателем детского сада. Как бы человеку пришлось выкручиваться? Почему приставы не хотят признавать своей вины, а я должна отдуваться? Почему я должна вымаливать и выпрашивать свои же деньги у слуги народа? Мое желание — это увольнение пристава и выговор начальнику, тогда я буду удовлетворена», — рассказала женщина.

На произошедшее отреагировала и пресс-служба УФССП по Псковской области.

Жительница Карелии с такими же персональными данными обратилась на «горячую линию» по «двойникам должников» УФССП России по Псковской области, где ей пояснили алгоритм действий в такой ситуации и необходимость предоставления документов, позволяющих однозначно идентифицировать ее не как должника (копия паспорта, СНИЛС, ИНН). Предоставлять подтверждающие документы гражданка категорически отказалась. По доводам гражданки в отношении начальника отделения и судебного пристава-исполнителя структурного подразделения УФССП России по Псковской области в настоящее время проводится проверка, указано в ответе пресс-службы.

Как пояснили псковские приставы, путаница в списывании денег с должников происходит из-за совпадения персональных данных граждан из разных регионов. Если такое происходит, человеку необходимо обратиться на «горячую линию» территориального органа ФССП и предоставить документы, позволяющие однозначно идентифицировать личность. Как только ошибка подтверждается, человеку возвращают деньги и снимают арест со счетов.