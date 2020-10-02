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Общество

Урожайность клюквы в Полистовском заповеднике близка к нулю

03.10.2020 11:30|ПсковКомментариев: 0

Урожайность клюквы в Полистовском заповеднике в этом году близка к нулю. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе заповедника.

Клюква. Автор фото: Александр Воронцов

«В этом году сбор ягоды на разрешенных участках Полистовья был возможен с 10 сентября по 1 декабря, - отметили в заповеднике. - Правда, в отличие от прошлых лет, урожайность клюквы близка к нулю. Год выдался сухой и на болотах воды стало мало, от того, скорее всего, и ягод не много».

При этом погода в сентябре на территории заповедника выдалась «удачной». «Несмотря на то, что первая неделя этого месяца была совсем серая, шли дожди и среднесуточная температура днем была не более +11, потом наступило самое настоящее "Бабье лето". Среднесуточная температура днем стала +15 градусов, ну а самый максимум +18 - почти как летом», - рассказали в пресс-службе.

Теги: #Полистовский заповедник #клюква
Источник: Псковская Лента Новостей
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