Общество

Урожайность клюквы в Полистовском заповеднике близка к нулю

Урожайность клюквы в Полистовском заповеднике в этом году близка к нулю. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе заповедника.

Клюква. Автор фото: Александр Воронцов

«В этом году сбор ягоды на разрешенных участках Полистовья был возможен с 10 сентября по 1 декабря, - отметили в заповеднике. - Правда, в отличие от прошлых лет, урожайность клюквы близка к нулю. Год выдался сухой и на болотах воды стало мало, от того, скорее всего, и ягод не много».

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При этом погода в сентябре на территории заповедника выдалась «удачной». «Несмотря на то, что первая неделя этого месяца была совсем серая, шли дожди и среднесуточная температура днем была не более +11, потом наступило самое настоящее "Бабье лето". Среднесуточная температура днем стала +15 градусов, ну а самый максимум +18 - почти как летом», - рассказали в пресс-службе.