Общество

Медведи пришли в заброшенную деревню в Бежаницком районе

Медведи пришли в заброшенную деревню Несвино Бежаницкого района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Полистовского заповедника.

Медведь. Фотоловушка Полистовского заповедника

Специалисты отмечают, что медведей привлекли одичалые яблони на территории пустующей деревни, которая находится в охранной зоне Полистовского заповедника.

Фото: Игорь Иванов, Никита Мосягин

«Тут много одичалых яблонь. В этом году они принесли большой урожай, чему обрадовались косолапые. Посмотрите, что они устроили в саду», - рассказали в заповеднике.

«Осенью очень часто встречаются медведи, так как именно осенью они начинают активно питаться перед спячкой, а также лоси, потому что у них в это время начинается гон. Будьте внимательны, перед тем, как отправляться в лес!» - предупредили в заповеднике.