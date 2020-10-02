Общество

Нетипичных кабанчиков запечатлела фотоловушка Полистовского заповедника

В кадр фотоловушки попались нетипичные для Полистовского заповедника кабаны. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в заповеднике.

«Судя по изображениям, это уже перелинявшие кабанчики-сеголетки с нетипичной для дикого кабана окраской (пятнистые). К сожалению, в последнее время такое не редкость», - рассказал директор Полистовского заповедника Николай Кораблев.

«Отдельные энтузиасты-природопользователи занимаются гибридизацией дикого кабана и различных пород домашних свиней. Плохо, когда такие гибриды попадают в природу. Особенно если такое происходит на особо охраняемых природных территориях. Это наносит ущерб генофонду дикого кабана, которого мы, как и прочие элементы биоразнообразия, охраняем.

Генофонд дикой популяции - очень сложная система, прекрасно адаптированная за многотысячелетнюю историю к среде обитания. Гены домашней свиньи его нарушают», - прокомментировал Николай Кораблев.