Общество

Спастись от косолапого

Многие любители «тихой охоты» в социальных сетях бравируют количеством собранных в лесу грибов, но не каждый похвастается знанием того, как благополучно избежать встречи с диким животным. Спасатель 2-го класса, начальник караула ПСЧ-3 Александр Курамшин, благодаря усилиям которого в Псковской области появился Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям, рассказал Псковской Ленте Новостей о том, как не стать жертвой косолапого и выйти из леса.

Медведь. Фотоловушка Полистовского заповедника

- Большинство грибников абсолютно не ожидают встретить обитателей леса, представляющих серьезную угрозу как для здоровья, так и для жизни. Как уберечься в лесу от диких зверей? Орать на них или все-таки лучше убежать?

- Все достаточно просто. Любой зверь защищает свою территорию, у него нет задачи специально напасть на человека. Все-таки любой зверь знает, что человек гораздо опаснее, поэтому он боится его. Только из-за собственного страха он может наброситься. Ни один кабан, например, конечно же, не видит человека в своем рационе питания. Если он нападет - это будет защитой территории, ареала обитания.

Александр Курамшин

Нужно помнить, что в дикой природе один из способов защиты - это атака. Если начнете убегать, зверь начнет преследовать. При встрече с диким животным нужно достаточно грамотно себя вести: аккуратно пятиться назад, при этом не разговаривать, не смотреть зверю в глаза.

- Распространено мнение о том, что при встрече с медведем нужно громко кричать и махать руками, чтобы казаться больше - это заблуждение?

- Конечно, это заблуждение. При встрече с медведем нужно делать все, чтобы не допустить со своей стороны резких движений. Это достаточно сильное животное, и оно быстрее человека. Убежать точно не получится. А желание попробовать показаться в два раза больше здорового мишки станет колоссальной ошибкой.

Вообще, один из способов уберечься от медведя - притвориться мертвым. Медведи не едят свежее мясо. Чаще всего, если сытые, они прикапывают добычу, а потом приходят на «тухлятинку». Медведь просто будет не заинтересован человеком, если он притворится мертвым. В любом случае, он может обнюхать, изучить, перевернуть даже.

И следует учитывать, что медведь хорошо лазает по деревьям, поэтому использовать их при встрече с косолапым - бесполезно.

Вот медведь-шатун - один из самых опасных. Если зимой встретите медведя, это точно ни к чему хорошему не приведет.

- Спасут ли специальные спреи от агрессивных животных?

- Спреи наоборот только разозлят зверя. Допустим, у медведя очень хороший нюх, но плохое зрение. После использования спрея ему, скорее всего, станет неприятно. Зверь, конечно, продолжит дышать, но у него собьется нюх, испугается и будет атаковать.

- А теперь о потеряшках. Каждое лето и осень в сводках все чаще мелькают приметы заблудившихся в лесу людей. Как не стать жертвой собственного «топографического кретинизма»?

- Нужно ходить только в знакомых лесах. Необходимо не отключать голову. Конечно же, желательно использовать гаджеты и ходить в тот лес, в котором телефон сможет поймать связь. Также можно посещать лес вместе с теми людьми, которые в нем хорошо ориентируются.

- Если все-таки «автопилот» сбился, и грибник заплутал в трех соснах, какими должны быть его действия?

- Нужно осмотреть местность, определить север и юг. Например, когда заходите в лес, обратите внимание на дорогу. Если она находится со стороны солнца, то ориентируясь на него можно вернуться назад. При это нужно помнить, что в лесу человек не идет прямо, его всегда «уводит» влево.

Фото Вадима Боченкова

Если человек понимает, что не может самостоятельно выйти из леса, ходит кругами, то он может попробовать разжечь костер. Но я, как сотрудник МЧС, не советовал бы это делать, поскольку может случиться лесной пожар, и грибник угодит в огненную ловушку. Если грамотно обкопать место для костра, подготовиться, сделать достаточно дымный костер, то спасателям это облегчит поиск.

За пожарной безопасностью в лесах хорошо следят лесничества. На вышках имеются камеры, поэтому, если разжечь костер, на вас смогут выйти благодаря видеонаблюдению.

Кстати, диких животных костер в лесу отпугивает. Но запах еды, которую разогревают на костре, их очень сильно привлекает. Пока будет гореть огонь, скорее всего, никто не подойдет. Но как только он потухнет, находящиеся рядом звери могут заинтересоваться вашей пищей.

Поэтому рекомендуется не хранить еду в том же месте, где устроили ночлег, чтобы лоб в лоб не столкнуться с диким зверем. Еду лучше хранить на удалении, в месте, которое немного выше роста человека.

Подчеркну, что в лесу нельзя есть ягоды и грибы, в которых не разбираетесь.

- Почему случается так, что пожилые могут находиться в лесу сутками до их обнаружения спасателями, а люди помоложе могут погибнуть уже через сутки?

- Зачастую многое зависит от погоды и подготовки человека. Шансы выжить увеличиваются при знании леса. Если будет холодная погода, то у поисковиков времени гораздо меньше.

Например, в Саратове я участвовал в поисках мужчины зимой. Он решил сократить путь через поля и заблудился. Был мороз, очень много снега. В течение ночи он активно созванивался со службами спасения, но был дезориентирован, не мог нормально объяснить, где находится. В итоге он привел спасателей не в том направлении, ночные поиски ни к чему не привели. Днем к поискам привлекли большее количество сил и средств. В итоге нашел этого человека. Он находился на холоде больше 12 часов. Мужчина грамотно себя вел в мороз - не стал раздеваться, старался не заснуть, все время двигался. Это ему помогло дождаться спасателей.

- Почему поиски ночью могут быть приостановлены?

- В ночное время сильно падает качество поисков. Можно и ночью прочесать лес, но при этом не найти пострадавшего. Если нет прямой связи с пострадавшим, то, скорее всего, ночной поиск не засчитается утром, и на рассвете нужно будет снова проходить ту же территорию.

99% поисков заканчиваются в первые два часа. В оставшийся процент входят те люди, которые могут находиться в лесу несколько дней.

- Какие современные технологии используются для поиска людей в лесу?

- Используются беспилотные летательные аппараты. Они позволяют как можно быстрее зачистить открытые участки местности. В течение часа можно покрыть несколько квадратных километров и сберечь силы спасателей, добровольцев. Но даже если поставим дорогостоящую камеру с тепловизором, все равно не увидим человека внутри леса.

Справочная информация: за 9 месяцев текущего года Аварийно-спасательная служба Псковской области провела 50 выездов с целью поиска заблудившихся в лесу людей, спасли 17 человек.

Беседовал Михаил Синев