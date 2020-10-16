Общество

Геральдический совет России зарегистрировал эмблему Полистовского заповедника

Государственный геральдический регистр России выдал свидетельство о регистрации официального символа на эмблему Полистовского заповедника. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе заповедника.

Такое решение принял Геральдический совет при президенте России после экспертизы полученного пакета документов. Теперь лось, лист черной ольхи, росянка и болотный кулик - официальные символы Полистовья.

«Лось - типичный представитель Полистово-Ловатской болотной системы. Он не боится ходить по непроходимым топям, его часто можно встретить во время экскурсии, а также это самый крупный представитель Полистовского заповедника. Черноольшанник - царское дерево, сейчас его становится с каждым годом все меньше и меньше. На территории Полистовского заповедника черная ольха растет по краю низинного болота. Росянка - хищное растение Полистовья. Начиная с раннего лета каждый второй турист, не знакомый с росянкой, боится ступить на болото, боится быть съеденным ею. Но, когда видит росянку - мило улыбается и настраивает фотоаппарат на макросъемку! Кулик - эта птица не боится трудностей, ведь она живет на болоте!» - рассказали в пресс-службе.

«Эти символы очень хорошо раскрывают нашу территорию, и, глядя на логотип, уже можно пофантазировать и представить, что она из себя представляет!» - добавили в заповеднике