Общество

Возраст права владения некоторым оружием предложили повысить в РФ

Руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов выступил с предложением по внесению изменений в возрастные требования для владельцев некоторого вида оружия. Об этом сообщает RT.

Так, он предложил повысить возрастной ценз до 21 года на такие категории, как огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие и охотничье ружье.

Общественник отметил, что на данный момент приобрести такое оружие могут 18-летние россияне, которые еще не обладают опытом военной службы и психологической зрелостью для обращения с огнестрельным оружием.

Курдесов напомнил, что такой возрастной порог уже установлен для тех, кто намерен стать обладателем гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения.

Свое предложение руководитель общественного движения «За безопасность» изложил в письме и направил его на имя главы МВД России Владимира Колокольцева.