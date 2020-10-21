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Общество

Общественный пресс-центр ПЛН: Как изменилась псковская «неотложка»?

21.10.2020 13:33|ПсковКомментариев: 1

В четверг, 22 октября, в 14:00 в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей состоится пресс-конференция, посвященная службе скорой медицинской помощи в Псковской области.

Завершилось ли в регионе объединение всех служб в единую станцию скорой помощи? Оправдала ли себя эта стратегия? Насколько оптимизировал работу службы запуск единого диспетчерского центра? Где работают операторы, планируется ли развитие этого направления?

Насколько серьезным вызовом для службы скорой помощи стала пандемия коронавируса? Как изменились принципы работы? Обеспечены ли в должной мере защитой медработники?

Хватает ли службе скорой медицинской помощи кадров? Как быстро приезжает бригада на вызов? Почему случаются задержки? Как часто бригадам скорой помощи приходится сталкиваться с неадекватным поведением людей, когда они прибывают на вызов?

На эти и другие вопросы ответит главврач Псковской станции скорой медицинской помощи Денис Сачков, который подробно расскажет, как изменилась служба «неотложки» за последние пять лет, а какие изменения еще впереди.

Дата проведения: 22 октября. Начало в 14:00.
Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).
Аккредитация в редакции Псковской Ленты Новостей по телефону (8112) 72-22-07 либо по электронной почте: alexd77@inbox.ru.

Теги: #общественный пресс-центр ПЛН #скорая помощь
Источник: Псковская Лента Новостей
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