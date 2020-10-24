Общество

Бизнес-смена стартовала в псковском «Кванториуме»

В детском технопарке «Кванториум Псков» сегодня, 26 октября, стартовала тематическая бизнес-смена «Аврал». В ней принимает участие 8 команд, сообщили Псковской Ленте Новостей в «Кванториуме».

Смена проходит в дистанционном формате и продлится до 30 октября. Мероприятие реализуется совместно с Центром инноваций социальной сферы Псковской области.

В течение недели командам предстоит работать над кейсом «Пространство». Перед ними ставится задача продумать бизнес-модель коворкинга - места, где могут собираться люди, свободные от офисной работы, чтобы поработать или провести встречу. Такие пространства популярны в крупных городах, но в Пскове эта ниша еще не занята. Работа команд ограничена условиями: бюджет в 1 млн рублей, самоокупаемость через 2 года, пространство должно находиться на территории города. Жюри будет оценивать реалистичность и обоснованность идеи, технические решения, дизайн, маркетинговую стратегию и многое другое.

«Мы даем детям уникальную возможность попробовать себя в роли стартаперов. Условия максимально приближены к реальным. Ребята получают уникальный опыт и знания в игровой форме. Смену "Аврал" полностью разработали в стенах детского технопарка "Кванториум Псков" энтузиасты из нашей команды и приглашенные эксперты. Мы реализовали огромное количество идей, получилось очень интересно, даже несмотря на онлайн-формат» - рассказал директор детского технопарка Вячеслав Гордин.

В течение смены ребята будут слушать лекции и смотреть мастер-классы, которые помогут им эффективнее работать над проектом, участвовать в викторинах, квизе и других мероприятиях. Работа тематической смены «Аврал» выстроена в виде финансовой игры. За свою работу команды получают бонусы, которые могут вложить в развитие своего проекта.

Добавим, работа детского технопарка «Кванториум Псков» реализуется в рамках нацпроекта «Образование».