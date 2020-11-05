Общество

Сергей Нарышкин заявил о необходимости анализа учебников региональной истории

Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о необходимости анализа учебников региональной истории на предмет соответствия историко-культурному стандарту. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Государственном архиве Псковской области.

«И в тех регионах, где это необходимо, взяться за обновление содержания учебного курса. Думаю, что финалистам конкурса было бы правильно принять участие в этой большой работе», - сказал он в ходе онлайн-встречи с финалистами конкурса краеведов, работающих с молодежью.

Сергей Нарышкин подчеркнул, что знакомство с историей малой родины часто становится первой ступенью к изучению истории нашего великого Отечества.

Одной из своих важнейших задач Российское историческое общество видит поддержку педагогов, способных увлечь своим предметом. «В недавно утвержденной концепции преподавания курса "История России", разработанной экспертами Российского исторического общества, закреплен принцип многоуровневого представления истории. Он предполагает, что параллельно с освоением основной образовательной программы учащийся должен получать сведения и об истории своего родного края, истории своей семьи. На этом близком и доступном материале гораздо проще осваивать навыки работы с источниками, приобретать опыт самостоятельной исследовательской деятельности. И первостепенной задачей становится гармонизация региональной и отечественной истории, а также поддержка наставников и учителей, способных увлечь школьников своим предметом», - сказал Сергей Нарышкин.

По словам помощника президента РФ, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского, очень важен эффект сопричастности. «Важно рассказать мальчишке: смотри, здесь учился Герой Советского Союза, он бегал по этим же коридорам, сидел за этими же партами», - пояснил Владимир Мединский.

В этом году на «Конкурс краеведов, работающих с молодежью - 2020» подали более 700 заявок. Внутри каждого региона определены сильнейшие педагоги. Псковскую область представили Надежда Романова (Псковский район), Надежда Фроленкова (Пыталовский район) и Оксана Левшакова (Красногородский район).