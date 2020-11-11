Общество

Евгений Шапкин не исключил, что псковский радиозавод пойдет по пути джентрификации

Главный архитектор Псковской области Евгений Шапкин не исключил, что псковский радиозавод пойдет по пути джентрификации. Этот термин обозначает реконструкцию пришедших в упадок городских кварталов путем благоустройства и последующего привлечения состоятельных жителей.

«Радиозавод - это отдельная тема, потому что таких территорий очень много. И здесь надо говорить про уплотнение центра города и не создавать новый трафик за городом, когда это можно сделать в центре — спортзалы, школы, сады», - пояснил он в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Говоря о джентрификации, Евгений Шапкин привел в качестве примера некогда заброшенный район Майами: «Сначала впустили туда граффитчиков, пошли туристы, кто-то что-то выкупил, стал сдавать под кафешки, апартаменты, и теперь это самый дорогой район Майами». Похожий пример, по его словам, есть и в одном из городов Южной Кореи. «В центре города хотели снести трущобы. Жители начали привлекать туда художников. Получилось здорово, и туда пошел бизнес, турпоток», - рассказал Евгений Шапкин.

Он не исключил, что такой же сценарий сработает и применительно к псковскому радиозаводу. «Может, не надо запускать туда граффитчиков. Надо сначала понять, нужны ли городу выставочные пространства или нет, и исходя из этого создать общее техзадание. Но там есть собственник, и это уже предмет отдельных переговоров», - отметил главный архитектор Псковской области.