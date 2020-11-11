Главный архитектор Псковской области Евгений Шапкин не исключил, что псковский радиозавод пойдет по пути джентрификации. Этот термин обозначает реконструкцию пришедших в упадок городских кварталов путем благоустройства и последующего привлечения состоятельных жителей.
«Радиозавод - это отдельная тема, потому что таких территорий очень много. И здесь надо говорить про уплотнение центра города и не создавать новый трафик за городом, когда это можно сделать в центре — спортзалы, школы, сады», - пояснил он в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.
Говоря о джентрификации, Евгений Шапкин привел в качестве примера некогда заброшенный район Майами: «Сначала впустили туда граффитчиков, пошли туристы, кто-то что-то выкупил, стал сдавать под кафешки, апартаменты, и теперь это самый дорогой район Майами». Похожий пример, по его словам, есть и в одном из городов Южной Кореи. «В центре города хотели снести трущобы. Жители начали привлекать туда художников. Получилось здорово, и туда пошел бизнес, турпоток», - рассказал Евгений Шапкин.
Он не исключил, что такой же сценарий сработает и применительно к псковскому радиозаводу. «Может, не надо запускать туда граффитчиков. Надо сначала понять, нужны ли городу выставочные пространства или нет, и исходя из этого создать общее техзадание. Но там есть собственник, и это уже предмет отдельных переговоров», - отметил главный архитектор Псковской области.