Общество

Псковичей приглашают к участию в конкурсе «Друзья немецкого языка»

Жителей Псковской области приглашают к участию в VIII Всероссийском конкурсе «Друзья немецкого языка». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной администрации, это один из наиболее значимых и масштабных федеральных проектов Международного союза немецкой культуры, направленный на популяризацию изучения немецкого языка, сохранение этнокультурных традиций российских немцев.

Конкурс «Друзья немецкого языка» -это современная платформа для общения с единомышленниками. Для одних конкурс стал стартовой площадкой для знакомства с языком, для других - это возможность совершенствовать свои языковые навыки, но, безусловно, всех объединяют большая любовь и интерес к немецкому языку и культуре.

В конкурсе могут принимать участие люди любого возраста и с любым уровнем владения немецким языком. Конкурс проводится в 9 номинациях.

За годы существования проекта в нем участвовали более 17 тысяч человек из 73 субъектов Российской Федерации, а также из Германии и стран СНГ. В 2020 году конкурс стартовал 19 октября. Прием конкурсных работ продлится до 31 января 2021 года. В апреле победители конкурса будут приглашены на торжественную церемонию награждения в Москву.

Ознакомиться с подробной информацией и положением о конкурсе, а также подать заявку можно на официальном сайте https://konkurs.rusdeutsch.ru.