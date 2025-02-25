Происшествия

Мошенник под предлогом инвестирования выманил у псковички более 10 млн рублей

Мошенник под предлогом инвестирования выманил у псковички более 10 млн рублей, возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковской области.

Из материалов дела следует, что неизвестный под предлогом выгодного инвестирования похитил 10,5 млн рублей, находящиеся на банковских счетах потерпевшей.

Уголовное дело возбудили по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). На банковские счета, на которые были перечислены денежные средства, решением суда с согласия надзирающего прокурора наложен арест.

Санкция статьи обвинения предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.