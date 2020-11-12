Общество

Нагрузка на врача псковской поликлиники составляет 30-35 вызовов в день

Нагрузка на врача Псковской городской поликлиники составляет 30-35 вызовов в день. Об этом сообщила главный врач медицинского учреждения Галина Неваленная на селекторном совещании губернатора с медиками 12 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Она рассказала, что под медицинским наблюдением находятся 586 амбулаторных пациентов с коронавирусом. Ежедневно на выездах работает 8 «ковидных» бригад, в том числе в выходные и праздничные дни.

«Количество вызовов существенно выросло. Со 2 по 7 ноября количество вызовов было около 2000, в обычном режиме за неделю - примерно 900», - заметила главный врач.

Галина Неваленная добавила, что сотрудники поликлиники берут от 1000 до 15000 мазков на коронавирус в неделю.