Общество

Карантин по бешенству введен в Новоржевском районе

Карантин по бешенству введен в Новоржевской волости Новоржевского района. Соответствующий указ губернатора Псковской области Михаила Ведерникова опубликован на правовом портале региона.

Карантин введен с 20 ноября на территории эпизоотического очага: личного подворья одного из жителей деревни Подлипье, на территории данной деревни как «неблагополучного пункта», а также на территории урожаемой зоны – Новоржевской волости.

Карантин будет действовать до истечения двух месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством при условии выполнения всех профилактических и противоэпизоотических мер.

На период карантина запрещаются проведение выставок собак и кошек, выводки и натаски собак, торговля домашними животными, вывоз собак и кошек за пределы неблагополучного пункта, отлов (для вывоза в зоопарки и с целью расселения в других районах) диких животных.