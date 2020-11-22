Общество

Правила безопасного обращения с оружием напомнили псковским военнослужащим

С военнослужащими авиаполка в Псковской области прошли занятия по технике безопасности при обращении с оружием. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ.

Мероприятие проводится перед началом нового учебного года. Цель занятий - поддержание уровня натренированности и знаний военнослужащих при обращении с оружием, отметили в ведомстве.

Особое внимание уделялось ошибкам, допускаемым военнослужащими при несении службы в суточных нарядах с оружием. Старшие офицеры (инструкторы занятий) довели правила и требования безопасности при обращении с оружием, проведении стрельб, а также основные статьи Общевоинского устава Вооруженных сил Российской Федерации.

После теоретических занятий были проведены стрельбы на полигоне.