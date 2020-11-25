Общество

Псковское кафе «3/17» приглашает гостей

Кафе «3/17», расположенное в центре Пскова, приглашает гостей. Заведение находится в доме №38 на Октябрьском проспекте, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации заведения.

«"3/17" - это не просто кафе, - рассказали в администрации заведения. - Это место, где можно попробовать разные блюда, при этом не переплачивая! Расположившееся в здании гостиницы "Октябрьская", на перекрестке разных дорог, кафе может стать удобным местом для трапезы и перекуса горожан, спешащих по своим делам».

Отмечается, что многие гости уже по достоинству оценили «вкуснейшие чебуреки» кафе «3/17». «Сочные, вкусные, с пылу с жару чебуреки отлично подойдут для быстрого перекуса занятым людям», - отметили в кафе.

Традиционные пельмени и вареники представлены в нескольких вариантах - с вишней, творогом и другими начинками. Пельмени и вареники готовятся вручную по фирменному рецепту шеф-повара.

«Особое внимание любители вкусного мяса, рыбы и курицы обратят на горячие блюда кафе, среди которых мясо по-французски, куриная грудка, запеченная рыбка, куриный шашлычок и другие. Вас приятно удивит многообразие гарниров к горячим блюдам - картофель по-деревенски, картофельный гратен и другие», - рассказали в заведении.

В меню кафе «3/17» уделили место и хинкали, которые всегда готовятся вручную перед подачей на стол. «Ароматные, свежие и вкусные хинкали - блюдо, которое радует гостей с самого открытия кафе и является его визитной карточкой», - добавили в кафе.

В дневное время в кафе предлагают бизнес-ланчи. «Причем цена на них вас приятно удивит: два блюда - 160 рублей, 3 блюда - 190 рублей. Меню бизнес-ланчей меняется каждый день», - уточнили в кафе.

«"3/17" - это демократичное кафе как для семейного отдыха, так и для бизнес-ланчей офисных сотрудников. Здесь будет уютно и доступно и студентам, и бабушкам с внуками», - добавили в администрации кафе.

Кафе «3/17» расположено по адресу: Октябрьский проспект, 36. Телефон: +7 (981) 350-70-43.