Общество

Сотрудник Полистовского заповедника попробовал найти браконьера с помощью квадрокоптера

Сотрудник Полистовского заповедника принял участие в обучающем семинаре по вопросам применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в работе на особо охраняемых природных территориях. Семинар прошел на базе Нижне-Свирского заповедника и собрал сотрудников 8 заповедников и двух национальных парков страны.

Беспилотники в настоящее время широко используются в целях видеонаблюдения с воздуха, художественных съемок и даже инспектирование каких-либо объектов и картографирования. В случае применения на особо охраняемых природных территориях с их помощью беспилотников можно наблюдать за дикими животными в естественной среде, выявлять нарушения охранного режима, исследовать территорию, а также проводить поисково-спасательные операции.

БПЛА классифицируются в зависимости от конструкции, бывают самолетного и коптерного типов. На большинстве российских охраняемых природных территориях применяются коптерного типа. В Полистовском заповеднике этим направлением занимается государственный инспектор Никита Мосягин.



В первой, теоретической части мероприятия, любители беспилотников познакомились с моделями и программами управления, обсудили вопросы по поводу согласования полетов и получения разрешений на использование воздушного пространства. Особое внимание было уделено теме обнаружения лесных, травяных и торфяных пожаров с помощью беспилотников, в том числе беспилотников с тепловизором.

В практической части семинара участники осваивали навыки пилотирования на различных моделях квадрокоптеров в дневное и в ночное время и даже поучаствовали в поиске браконьеров с помощью беспилотного аппарата с тепловизором.