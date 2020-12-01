Общество

Общественный пресс-центр ПЛН: Градостроительная политика в Пскове

В среду, 2 декабря, в 12:00, общественный пресс-центр Псковской Ленты Новостей проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную градостроительной политике Пскова.

Заместитель главы администрации Пскова Валентина Зубова расскажет об основных итогах заседания Градостроительного совета, состоявшегося на днях, и о самых важных изменениях в генеральном плане и правилах землепользования и застройки областного центра.

Вместе со спикером мы обсудим судьбу ключевых локаций города, в том числе рынка на Четырех углах, территории рядом с Домом детского творчества и пространства вокруг «Таблетки» в Летнем саду, а также злободневный вопрос об СНТ в районе улицы Литейной.

Конференция пройдет на платформе ZOOM. Трансляция будет осуществляться в официальной группе Псковской Ленты Новостей ВКонтакте.

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