Общество

«Россети» обеспечили электроснабжением детский медицинский центр в Пскове

«Россети» обеспечили электроснабжением детский медицинский центр в Пскове, который строит Минобороны России. В официальном Telegram-канале «Россети Северо-Запад» уточняется, что энергетики проложили 2,5 км кабельных линий 10 кВ и установили две трансформаторные подстанции.

Все работы завершены в срок. В медцентре обеспечена выдача 1,2 МВт мощности.

Напомним, детский корпус областной клинической инфекционной больницы возводится по поручению президента РФ. Он рассчитан на прием 60 пациентов.

Медцентр оснащают всем необходимым для лечения детей с COVID-19 и пневмонией - аппаратами ИВЛ, компьютерным томографом, цифровым диагностическим аппаратом для обследования малышей младше 1 года. В общей сложности будет поставлено более 22 000 единиц техники и различных предметов медицинского назначения.

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Ранее «Россети» также обеспечили электроснабжение новой инфекционной больницы, на базе которой сегодня создается детский медцентр.