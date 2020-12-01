Общество

«Собственной персоной» гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Собственной персоной», которая вышла в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 2 декабря. Гость студии – генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

Какие тенденции фиксируют социологи в общественно-политической жизни страны? Какие настроения царят в широких народных массах? Каковы сегодня пандемические страхи россиян? Насколько велика вероятность смены власти в 2021 году? Почему у оппозиции в России не получается привлечь избирателя на свою сторону?

Об этом и многом другом с гостем студии побеседовал Константин Калиниченко.