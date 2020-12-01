Общество

О подвиге Владимира Струтинского рассказали в рамках конкурса «20 героев Псковщины»

Алла Лазебная в рамках конкурса «20 героев Псковщины», посвященного 20-летию Псковской Ленты Новостей, рассказала о подвиге директора псковской компании «Лазер Крафт» Владимира Струтинского.

Владимир Струтинский

«Понедельник 13 января 2020 года - начало рабочей недели в году после новогодних каникул. Ранним утром Струтинский Владимир Степанович вместе со своей женой направлялись в Псков. Проезжая деревню Стяглы Псковского района, Владимир Степанович и его жена стали свидетелями очень страшной аварии, где столкнулись два автомобиля, и не смогли проехать мимо чужой беды. Владимир Степанович бросился на помощь к 22-летнему водителю, зажатому в одной из машин, который на тот момент был возможно еще жив. Как только он пробрался в эту разбитую искореженную машину и попытался оказать помощь, в это же мгновение в эту машину влетел на бешенной скорости внедорожник. Все это произошло на глазах у супруги, которая в этот момент вызывала службу спасения. К приезду скорой помощи Владимир Степанович был еще жив. Его доставили в Псковскую областную больницу, где за его жизнь боролись врачи и несколько раз запускали его сердце, но спасти его не смогли. Этот поступок можно назвать героическим, так как трагедия на дороге не оставила Владимира Степановича равнодушным и он бросился на помощь чужим для него людям, что стоило ему собственной жизни. Он мог проехать мимо, как поступили водители других транспортных средств, или как водитель, унесший жизнь Струтинского Владимира Степановича».

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Чтобы стать участником конкурса «20 героев Псковщины», напишите на адрес редакции ПЛН историю о человеке - псковиче, который совершил, по вашему мнению, выдающийся, смелый, быть может, героический поступок. Это могут быть истории ваших друзей, знакомых, соседей, просто известных вам людей.

Ваши истории присылайте на редакционную почту: redaktor@pln-pskov.ru до 20 декабря. Затем в группе ПЛН в соцсети «ВКонтакте» состоится народное голосование, по итогам которого 15 января 2021 года определят 20 победителей. В торжественной обстановке от имени ПЛН им вручат дипломы. Сюжеты и интервью с победителями будут опубликованы на интернет-портале Псковской Ленты Новостей.