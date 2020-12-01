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Общество

Псковичам рассказали, как обустроить маленькую квартиру

02.12.2020 13:41|ПсковКомментариев: 0

В Пскове и других городах России жители часто сталкиваются с проблемой маленьких квартир, рассказали Псковской Ленте Новостей сообщили в интернет-магазине «МебелиДомаНет».

«Хрущевки с низкими потолками и кухнями, где с трудом разойдутся несколько человек, уже стали нормой, - рассказали в интернет-магазине. - Несмотря на это, такие квартиры можно сделать уютными. Вы удивитесь тому, как сильно может преобразиться комната, если грамотно сформировать картину интерьера. Вашей первой задачей будет планировка мебели. Определитесь, что именно вам необходимо для комфортного проживания, к примеру, это могут быть диваны, шкафы или стеллажи и так далее. Важно уместить все в небольшое пространство так, чтобы это не загромождало комнату».

На протяжении нескольких лет популярен тренд приобретения многофункциональных вещей. «Таким образом, вы покупаете одно изделие, что может совершать несколько задач. К примеру, это относится к кроватям, имеющим подъемный механизм. Такая мебель станет не только приятным местом для сна и отдыха, но и позволит сложить все спальные принадлежности в отделение под матрасом. Если вам необходимо поставить две кровати в одной комнате, то лучше всего приобрести кресла. Необходимо, чтобы выбранную вами модель можно было бы разложить и образовать этим дополнительное спальное место. Через интернет-магазин "МебелиДомаНет" вы можете приобрести мебель для дома по приятной стоимости. Благодаря удобному поиску клиенты могут с легкостью найти необходимую им вещь, не затрачивая особых усилий», - сообщили в интернет-магазине.

Данный интернет-магазин мебели имеет доставку во множество городов России. «МебелиДомаНет» предлагает изделия, которые можно поставить в прихожие, в спальни и рабочие помещения. Компания является официальным дилером многих российских мебельных фабрик, благодаря этому они могут продавать вещи без высокой наценки. Покупатель имеет право оплатить заказ при получении картой или наличными. «Вы можете сразу осмотреть мебель на возможные погрешности во внешнем виде. Если клиент, к примеру, обнаруживает, что во время перевозки комоды были повреждены, то он имеет право вернуть их», - сказали в интернет-магазине.

Для того чтобы оптимизировать пространство, отметили в интернет-магазине, лучше всего покупать однотонные вещи, которые будут контрастировать со стеной. «Если вы приобретаете тумбы черного цвета, то лучше всего расположить их напротив светлого фона. Это смотрится достаточно стильно и позволяет визуально расширить пространство. Больше всего проблем с размещением мебели на кухне, так как в хрущевках они обычно небольшого размера. На сайте mebelidomanet.ru есть столы и стулья разных размеров и форм, благодаря этому можно взять раскладывающийся вариант, что удобно во время праздника, а в будние дни не будет мешаться в помещении. Лучшего всего обустраивать интерьер в светлых оттенках, бежевые и белые тона визуально сделают комнаты просторнее. Эти же правила будут актуальны, если вы приобретаете мебель для детской», - добавили в магазине.

Теги: #магазин #мебель
Источник: Псковская Лента Новостей
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