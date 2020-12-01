Никас Сафронов помог девушке из псковской деревни встать на ноги

Известный российский художник Никас Сафронов помог девушке-подростку из деревни под Псковом помог получить образование, поддержав ее финансово. Об этом он рассказал «Коммерсанту» в специальном материале, приуроченном ко Дню волонтера. Издание выяснило, как предприниматели, политики, культурные и общественные деятели помогают незнакомым людям.
Фото - Instagram-страница Никаса Сафронова
Сейчас, по словам художника, девушка вышла замуж, родила ребенка и в его помощи больше не нуждается.
Еще один герой материала, предприниматель, попечитель и председатель правления благотворительного фонда «Росток» для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями Алексей Михайлюк, также оказал помощь детям, проживающим в Псковской области.
«В жизни бывают моменты, когда что-то щелкает внутри тебя и сердце откликается. В 2000 году друзья попросили доставить спонсорскую помощь из Москвы в Бельско-Устьенский детский дом-интернат для детей с ментальными нарушениями в Псковской области. Они ехали туда волонтерами, нужно было отвезти элементарные вещи — теплую одежду и обувь, карандаши, бумагу, какие-то подарки. Мы все организовали и поехали. Провели там целый день и были в ужасе от увиденного, от условий, в которых дети там жили. И уже нельзя было остаться от этого в стороне», - рассказал Алексей Михайлюк.