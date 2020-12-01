Общество

Никас Сафронов помог девушке из псковской деревни встать на ноги

Известный российский художник Никас Сафронов помог девушке-подростку из деревни под Псковом помог получить образование, поддержав ее финансово. Об этом он рассказал «Коммерсанту» в специальном материале, приуроченном ко Дню волонтера. Издание выяснило, как предприниматели, политики, культурные и общественные деятели помогают незнакомым людям.



Фото - Instagram-страница Никаса Сафронова

«Помогаю, если человек в силу обстоятельств попал в беду, - поделился свой историей Никас Сафронов. - Несколько лет назад я случайно узнал, что в деревне под Псковом живет одинокая девушка-подросток на 450 руб. в месяц. С большим трудом ее удалось разыскать. Мы привезли ее в Москву, показали красоты столицы. Я тогда дал ей 100 тыс. руб. единовременно и затем в течение года, пока она училась в училище, отправлял каждый месяц по 10 тыс. руб.».

Сейчас, по словам художника, девушка вышла замуж, родила ребенка и в его помощи больше не нуждается.

Еще один герой материала, предприниматель, попечитель и председатель правления благотворительного фонда «Росток» для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями Алексей Михайлюк, также оказал помощь детям, проживающим в Псковской области.

«В жизни бывают моменты, когда что-то щелкает внутри тебя и сердце откликается. В 2000 году друзья попросили доставить спонсорскую помощь из Москвы в Бельско-Устьенский детский дом-интернат для детей с ментальными нарушениями в Псковской области. Они ехали туда волонтерами, нужно было отвезти элементарные вещи — теплую одежду и обувь, карандаши, бумагу, какие-то подарки. Мы все организовали и поехали. Провели там целый день и были в ужасе от увиденного, от условий, в которых дети там жили. И уже нельзя было остаться от этого в стороне», - рассказал Алексей Михайлюк.