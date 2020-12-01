Общество

20 человек вошли в состав жюри конкурсов красоты в Пскове

20 человек вошли в состав жюри конкурсов красоты «Миссис Псков - 2020» и «Мисс Псков - 2020», сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

В составе жюри:

- стилист, эксперт по красоте и директор модельного агентства «Дива Моделс» Ольга Василькова;

- президент федерации «Миссис Санкт- Петербург», организатор и директор конкурсов «Миссис Санкт- Петербург» и «Миссис Ленинградская область», организатор и директор конкурс «Миссис Балтия» и «Миссис Северо- Запад», учредитель общероссийских премий Fashion mama и Teen Awards Наталья Рогова;

- региональный директор конкурса «Мисс Россия» Ксения Любавина;

- член Избирательной комиссии Псковской области с правом решающего голоса Илья Можаев;

- заслуженный работник культуры России, продюсер, художественный руководитель музыкального центра «Кром», организатор первых конкурсов красоты в Пскове Игорь Попов;

- абсолютный чемпион открытого турнира по бодибилдингу «Довмонтов Кубок - 2016», обладатель титула «Мистер Псков - 2017» Никита Тропин;

- обладательница титула «Мисс Псков - 2018» Елизавета Черноок;

- стилист, руководитель лаборатории стиля Serginnetti и модных медиа-проектов, в том числе «Модного преображения» портала ЦДИ Елена Новичкова;

- режиссер, ведущая Анна Дмитриева;

- дизайнер-модельер меховых изделий, обладательница титулов «Гран-при конкурса "Миссис Бабушка Псков 2017"», Grandma Planet на конкурсе Grandma Universe - 2020 Светлана Шумейко;

- обладательница титула «Мисс Псков - 2019» Дарья Кузнецова;

- обладательница титула «Миссис Псков - 2019» Кристина Ларченко;

- обладательница титула «Миссис Псков - 2017» Алена Прокопьева;

- телеведущая Новгородского областного телевидения, директор конкурса красоты и материнства «Миссис Великий Новгород» Оксана Сас;

- обладательница титула «Мисс Псков - 2015», топ-модель сборной команды России по визажу, топ-модель «Русский образ - 2016» Валерия Иванова;

- обладательница титулов «Миссис Псков - 2016», Business Woman на конкурсе красоты и таланта «Миссис Россия Мира - 2016» Юлия Григорьева;

- обладательница титула «Мисс Псков - 2016» Валерия Голубева;

- обладательница титула «Гран-при «Мисс Псков 2019» Лолита Буланичева;

- обладательница титулов «Миссис Псков - 2013», «Миссис Шарм» конкурса «Миссис Россия Интернешнл - 2013» Екатерина Гусева;

- обладательница титула «Миссис Псков - 2018», бизнес-леди Дарья Бутенко.

Конкурсы красоты пройдут сегодня, 6 декабря, в онлайн-формате. Трансляция будет вестись в группах ПЛН и ЦДИ в социальной сети «ВКонтакте».