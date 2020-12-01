Общество

Врач предупредила о «колониях микробов» в контактных линзах

Неправильное ношение контактных линз может привести к развитию инфекции и потере глаза. Об этом сообщила офтальмолог Гульжиян Аржиматова на радиостанции «Говорит Москва».

«В них нельзя спать, обязательно нужно обрабатывать в энзимных растворах, потому что на линзах растут колонии микробов, - отметила она. - Энзимные растворы разрушают эти колонии. Необходимо, чтобы линза была чистой. Перед тем как надеть на глаз, обязательно помойте руки».

Врач рассказала, что ей приходилось оперировать пациентов, которые «могли поднять с пола линзу, вытереть рукой и надеть».

По ее словам, около 70% пациентов, которым в этом году требовалась пересадка роговицы, носили линзы. Врач посоветовала не пренебрегать простыми правилами гигиены и незамедлительно обращаться к врачу в случае появления неприятных ощущений в области глаз.