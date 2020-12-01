Общество

Псковского предпринимателя оштрафовали за нарушения при продаже пива

Одного из псковских индивидуальных предпринимателей оштрафовали за розничную продажу в торговой точке пива без товарно-сопроводительных документов, подтверждающих легальность производства и оборота алкогольной продукции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Проверку проводила прокуратура города Пскова совместно с органами полиции. Заместитель прокурора города в отношении индивидуального предпринимателя возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 14.16 КоАП РФ (нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции).

Арбитражный суд Псковской области оштрафовал индивидуального предпринимателя на 10 тысяч рублей. Алкогольную продукцию изъяли, она подлежит уничтожению на основании решения суда, добавили в ведомстве.