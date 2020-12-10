Общество

Фотофакт: Конкурс новогодних поделок объявили среди врачей Пскова

Конкурс на лучшую новогоднюю поделку объявлен в псковской поликлинике №3. Объявление с приглашением к участию в нем опубликовано в соцсетях.

В нем профбюро учреждения приглашает всех сотрудников поликлиники №3 принять участие в конкурсе на лучшую поделку к Новому году. Условия конкурса: новогодняя тематика, приветствуются поделки с акцентом на символ наступающего Года Быка.

Победителям конкурса обещается денежное вознаграждение: за 1 место - 2500 рублей, за второе - 1500, за третье - 1000 рублей.



В текущем году профбюро приняло решение ограничиться проведением только одного конкурса, уточняется в объявлении.