Общество

Псковские артиллеристы сдали нормативы по сборке оружия

В Псковском гвардейском соединении Воздушно-десантных войск прошло занятие по огневой подготовке с военнослужащими артиллерийских подразделений. Они отработали нормативы по подготовке штатного оружия к бою, выполнили упражнения контрольных стрельб на меткость из автомата АК-74М по неподвижной мишени с места и по появляющимся мишеням со сменой огневой позиции. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Плановые занятия проводились с целью повышения практических навыков, изучения тактико-технических характеристик различного стрелкового оружия и отработки нормативов по стрельбе военнослужащими артиллерийских подразделений.

Десантники-артиллеристы сдали нормативы по разборке и сборке оружия, заряжанию магазина, изготовке к бою и отработали метание учебной гранаты.

Всего к занятию было привлечено более 100 военнослужащих.