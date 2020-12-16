Общество

Комплексную дезинфекцию железнодорожного вокзала провели в Пскове

Комплексную дезинфекцию железнодорожного вокзала в Пскове провела Северо-Западная дирекция железнодорожных вокзалов совместно с Невским спасательным центром при ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги, площадь обработанных поверхностей составила порядка 2,5 тыс. кв. метров.

Дополнительно специалисты провели дезинфекцию более тысячи кв. метров территории привокзальной площади.

«Для обработки помещений вокзала использовались высокоэффективные дезинфицирующие средства, безопасные для людей и животных. Специалисты обработали все помещения вокзала, предназначенные как для пассажиров, так и для персонала», - заверили в ОЖД.

Напомним, что на полигоне Октябрьской магистрали на постоянной основе реализуется комплекс противоэпидемических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности пассажиров и работников железнодорожного транспорта.