Общество

Старый Новый год празднуют 14 января

Традиция отмечать Старый Новый год связана с расхождением Юлианского календаря («старого стиля») и Григорианского календаря, по которому живёт практически весь мир. Разница между календарями составляет 13 дней.

Старый Новый год — это дополнительный праздник, который возник в результате смены летоисчисления. Ряд стран отмечает два «Новых года» — по старому и новому стилю. В ночь с 13 на 14 января каждый может «допраздновать» самый любимый праздник. Для верующих православных людей Старый Новый год имеет особое значение, поскольку они могут отпраздновать его только после окончания Рождественского поста.

Интересно, что разница между Юлианским и Григорианским календарями увеличивается каждое столетие, когда число сотен в году не является кратным четырём, на один день. С 1 марта 2100 года эта разница составит 14 дней.

В древнерусском календаре этот день был посвящён Василию Великому и назывался Васильев день. Считалось, что богатый стол в этот вечер обеспечит хозяину достаток на весь год. Также это время было идеальным для гаданий, ведь Старый Новый год совпадал со святками. Говорили, что всё нагаданное в это время непременно сбудется, пишет calend.ru.

Сегодня Старый Новый год становится всё более популярным в России. Всё больше людей относятся к нему как к самостоятельному празднику, который продлевает очарование Нового года или позволяет почувствовать его впервые. Этот праздник более спокойный, ему несвойственна суета, которая является неизбежным спутником новогоднего торжества.

Согласно мнению социологов, многие люди считают, что ещё один повод собраться вместе после окончания официальных государственных праздников бесценен. Это также возможность поздравить всех, кого не успели в новогодние праздники, и использовать последний шанс подарить новогоднюю открытку или вручить подарок.