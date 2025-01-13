Общество

Последствия снегопада ликвидируют в Плюсском муниципальном округе

После обильного снегопада в Плюсском муниципальном округе специалисты коммунальных служб работают в особом режиме. Об этом сообщила глава глава Плюсского муниципального округа Наталья Иванова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Иванова / «ВКонтакте»

Специалисты в области электротехники и дорожного строительства проводят работы по очистке дорог местного значения и придомовых территорий в населённых пунктах округа.

Как сообщила глава округа Наталья Иванова, сначала расчищают подъезды и дороги к социальным объектам, а затем — наиболее загруженные дороги и те, по которым проходят маршруты электриков для устранения аварий. Уже закончена расчистка посёлка Плюсса и близлежащих деревень, сегодня ведутся работы в деревнях Заплюсской стороны и посёлке Заплюсье, деревне Андромер. Также идёт расчистка дорог в Лядской стороне, однако из-за наличия «тоннелей» для проезда техники этот процесс может занять некоторое время.

Составлен перечень всех дорог, которые необходимо расчистить. Заявки на проведение работ переданы подрядчикам. ГБУ «Псковавтодор» интенсивно работает на региональных дорогах и тротуарах посёлка Плюсса.

Глава округа ометила, что если в ближайший день-два работы по расчистке не будут проведены, то необходимо сообщить в ЕДДС 2-13-55. Все выполненные заявки фиксируются фото- и видеосъёмкой.

«Большое спасибо дорожникам за работу, вы молодцы! Работаем дальше! Погода проверяет нас на прочность!», - отметила Наталья Иванова.