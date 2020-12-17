Общество

Пенсионный фонд объяснил порядок новогодних выплат на детей

Семьям с детьми до семи включительно автоматически перечислят новогодние выплаты, если они уже получали их летом, сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда.

Деньги выплатят по принципу «социального казначейства»: за ними не надо никуда обращаться, поскольку ПФР оформит и отправит средства на основе принятых весной и летом решений о выплатах на детей.

Те, кто ранее в этом году не оформлял пособие на ребенка до трех лет или единовременную выплату на ребенка от трех до 16 лет, могут до 1 апреля подать заявки на портале госуслуг либо в клиентских службах Пенсионного фонда.

«Заявление понадобится только в том случае, если ребенок в семье появился после 1 июля либо родители не обращались ни за одной из выплат на детей, предоставлявшихся Пенсионным фондом в течение года. Родителям необходимо указать в заявлении реквизиты банковского счета, на который будут перечислены средства. <...> Заявление также понадобится, если у родителей, которые уже получали выплаты на детей, был закрыт банковский счет», - цитирует сообщение организации РИА Новости.

О предновогодней выплате в размере пяти тысяч рублей на каждого ребенка до семи лет включительно накануне объявил Владимир Путин. По информации Министерства финансов, эта мера коснется 14,7 миллиона детей. Правительство выделит из резервного фонда около 73,5 миллиарда рублей.