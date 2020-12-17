Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
алло, мы ищем стартапы
Как минимум, варварство
С двух ног в один сапог
76 лет Псковскому ЦСМ
Выбираем подарки в Пскове
Изменения для владельцев недвижимости с 2021 года
Новые банковские услуги для предпринимателей
Ипотека - 2020 для военнослужащих и не только
ПСБ: Новые возможности для торгово-сервисных предприятий
Чем помогли малому и среднему бизнесу
конкурс лучшее новогоднее оформление
Самые важные нацпроекты
Прогулка по (не)доступной среде
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 17.12.2020 22:276 Почти 400 жителей Псковской области заразились коронавирусом за сутки 18.12.2020 11:000 Депутаты областного Собрания скорбят вместе с родными Виктора Степанова 18.12.2020 11:000 Россиянам рассказали о принципе действия «лайт-вакцины» от коронавируса 18.12.2020 10:520 Николай Козловский о Викторе Степанове: Безвременно ушел талантливый руководитель 18.12.2020 10:500 Пенсионный фонд объяснил порядок новогодних выплат на детей 18.12.2020 10:420 Михаил Ведерников: Виктор Степанов болел душой за Порховский район
 
 
 
Самое популярное 15.12.2020 10:5446 Губернатор Псковской области ушел на самоизоляцию 16.12.2020 05:585 Новый очаг коронавируса обнаружен в Псковской области 11.12.2020 23:0147 Псковские школы перейдут на дистанционное обучение с 14 декабря на неделю 13.12.2020 19:2310 Эффективные средства защиты от коронавируса посоветовал врач Псковской инфекционной больницы 12.12.2020 21:1930 Ограничения для сферы образования конкретизированы указом губернатора
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Пенсионный фонд объяснил порядок новогодних выплат на детей

18.12.2020 10:50|ПсковКомментариев: 0

Семьям с детьми до семи включительно автоматически перечислят новогодние выплаты, если они уже получали их летом, сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда.

Деньги выплатят по принципу «социального казначейства»: за ними не надо никуда обращаться, поскольку ПФР оформит и отправит средства на основе принятых весной и летом решений о выплатах на детей.

Те, кто ранее в этом году не оформлял пособие на ребенка до трех лет или единовременную выплату на ребенка от трех до 16 лет, могут до 1 апреля подать заявки на портале госуслуг либо в клиентских службах Пенсионного фонда.

«Заявление понадобится только в том случае, если ребенок в семье появился после 1 июля либо родители не обращались ни за одной из выплат на детей, предоставлявшихся Пенсионным фондом в течение года. Родителям необходимо указать в заявлении реквизиты банковского счета, на который будут перечислены средства. <...> Заявление также понадобится, если у родителей, которые уже получали выплаты на детей, был закрыт банковский счет», - цитирует сообщение организации РИА Новости.

О предновогодней выплате в размере пяти тысяч рублей на каждого ребенка до семи лет включительно накануне объявил Владимир Путин. По информации Министерства финансов, эта мера коснется 14,7 миллиона детей. Правительство выделит из резервного фонда около 73,5 миллиарда рублей.

Теги: #Новый год #семья #выплаты
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Готовы ли вы привиться от коронавируса?
В опросе приняло участие 422 человека
18.12.2020, 11:050 Противоаварийные работы в усадьбе Сторгановых в Волышово завершатся к 1 февраля 18.12.2020, 11:020 Началась трансляция онлайн-брифинга о реализации нацпроекта БКАД в Псковской области 18.12.2020, 11:000 Депутаты областного Собрания скорбят вместе с родными Виктора Степанова 18.12.2020, 11:000 Россиянам рассказали о принципе действия «лайт-вакцины» от коронавируса
18.12.2020, 10:520 Николай Козловский о Викторе Степанове: Безвременно ушел талантливый руководитель 18.12.2020, 10:500 Пенсионный фонд объяснил порядок новогодних выплат на детей 18.12.2020, 10:480 «Обратный отсчет»: Петр Алексеенко о планах псковских коммунистов и смене поколений 18.12.2020, 10:420 Михаил Ведерников: Виктор Степанов болел душой за Порховский район
18.12.2020, 10:390 Литературу с признаками экстремизма изъяли псковские пограничники 18.12.2020, 10:360 Промышленное производство в Псковской области упало на 9% в ноябре 18.12.2020, 10:290 Александр Козловский выразил соболезнования родным Виктора Степанова 18.12.2020, 10:210 «Дорстройсервис» займется реконструкцией улицы Кузбасской Дивизии в Пскове
18.12.2020, 09:460 «Псковэлектросвар» выплатил зарплату работникам после вмешательства прокуратуры 18.12.2020, 09:442 Врач предупредил об опасности постковидного синдрома 18.12.2020, 09:360 В Островском районе осужденный получил новый срок за побег из колонии 18.12.2020, 09:250 Пенсионерка скончалась после падения из окна в Дедовичах
18.12.2020, 09:150 Жилой дом горел в Пушкиногорском районе 18.12.2020, 09:122 МВД Белоруссии и Росгвардия заключили соглашение о сотрудничестве 18.12.2020, 09:000 Новогодние подарки в «Мой Билайн»: интернет, минуты, скидки и многое другое 18.12.2020, 08:450 Здание бывшего клуба льнозавода в Островском районе внесут в реестр бесхозного имущества
18.12.2020, 08:417 Скончался глава Порховского района Виктор Степанов 18.12.2020, 08:330 Общественники смогут присутствовать на практическом экзамене на водительские права 18.12.2020, 08:210 Фельдшер по приему детей начнет работу в Писковичах с 21 декабря 18.12.2020, 08:073 Очаг коронавируса выявили в санатории «Хилово»
18.12.2020, 08:000 Психологи перечислили новогодние подарки, о которых тайно мечтают взрослые 18.12.2020, 07:381 Только три страны с рейсами из России соответствуют критериям по COVID-19 18.12.2020, 07:151 Штурмовые соединения «нового типа» появятся у десантников 18.12.2020, 07:050 Гидрометцентр предупредил о похолодании на европейской территории России
18.12.2020, 02:021 ВОЗ рекомендует отмечать Новый год на улице 17.12.2020, 23:5515 Отец Олег Тэор госпитализирован в реанимацию с 80-процентным поражением легких 17.12.2020, 23:473 Эксперты ОНФ помогут обработать направленные президенту вопросы 17.12.2020, 23:274 Стилист показала, как делается маникюр - мужчины до сих пор не могут оправиться от шока
17.12.2020, 23:150 Астероид размером с авиалайнер приблизится к Земле 18 декабря 17.12.2020, 23:031 Военнослужащего осудили за кражу смартфона в псковском кафе 17.12.2020, 22:410 В 60% случаях банки продают финпродукты, в которых их клиенты ничего не понимают 17.12.2020, 22:310 Выставку советских новогодних открыток организовали в Пскове
17.12.2020, 22:276 Почти 400 жителей Псковской области заразились коронавирусом за сутки 17.12.2020, 22:150 Лучших молодых авторов короткометражного кино объявят в России 21 декабря 17.12.2020, 22:000 Президента псковской областной федерации футбола изберут 21 января 17.12.2020, 21:540 Роскачество не включило новый iPhone в рейтинг лучших смартфонов
17.12.2020, 21:480 Спортсмены из РФ не смогут выступать под национальным флагом до декабря 2022 года 17.12.2020, 21:370 Полгода исправительных работ за неуплату алиментов назначили жителю Псковской области 17.12.2020, 21:260 Эксперты назвали главные причины для отказа в ипотеке 17.12.2020, 21:250 Псковичам предлагают погасить задолженность за ЖКУ до 1 января без пеней и неустоек
17.12.2020, 21:150 Четыре изменения для российских водителей вступят в силу в 2021 году 17.12.2020, 21:060 Локнянского тракториста отправили на обязательные работы за пьяное вождение 17.12.2020, 20:441 Капитана в Пскове оштрафовали за несвоевременную явку на службу 17.12.2020, 20:344 Власти разъяснили порядок получения обещанной Путиным выплаты на детей
17.12.2020, 20:236 Елизавета Барышникова: 18 собак и кот сидели в клетках в грузовичке 7 часов 17.12.2020, 20:050 49 нарушений земельного законодательства выявили в Псковской области в ноябре 17.12.2020, 19:550 Вокзал Великих Лук прошел дезинфекционную обработку 17.12.2020, 19:350 Художника из Святогорья представляет интернет-пользователям «Михайловское»
17.12.2020, 19:146 Частный инвестор Андрей Гарусов все еще ищет интересные проекты 17.12.2020, 19:090 Впадая в регуляторный раж… 17.12.2020, 18:530 Помещения и кабинеты отремонтировали в Псковском противотуберкулезном диспансере 17.12.2020, 18:350 «Золотая маска» украсит фойе Псковского театра драмы
17.12.2020, 18:230 Запретительный зуд — 2 17.12.2020, 18:050 Великолучанина отправили на исправительные работы за неуплату алиментов 17.12.2020, 17:542 ВТБ в три раза снижает платеж по автокредитам на первые полгода 17.12.2020, 17:520 На центральных улицах Пскова планируют установить несколько новых светофоров
17.12.2020, 17:431 Дед Мороз призвал великолучан носить маски и перчатки 17.12.2020, 17:251 Рабочая схема 17.12.2020, 17:185 В Пскове в 2021 году проведут реконструкцию площади Победы 17.12.2020, 17:100 Небольшой дождь и мокрый снег прогнозируют синоптики 18 декабря
17.12.2020, 16:594 Путин рассказал о главном тосте в своей семье 17.12.2020, 16:430 Главную новогоднюю ель установили в Великих Луках. ВИДЕО 17.12.2020, 16:408 Российские семьи с детьми получат «новогодние» 5 тысяч рублей 17.12.2020, 16:392 ПсковГУ с 28 декабря уходит на «дистанционку»
17.12.2020, 16:376 Владимир Путин раскрыл секрет семейного счастья 17.12.2020, 16:361 Заседание комиссии по безопасности дорожного движения в Пскове прервали из-за отсутствия кворума 17.12.2020, 16:280 Общественный пресс-центр ПЛН: Итоги реализации «дорожного» нацпроекта в Псковской области 17.12.2020, 16:185 Валентина Зубова: Пешеходы не замечают новый светофор в центре Пскова
17.12.2020, 16:147 Путин рассказал, какие книги читает своим внукам 17.12.2020, 16:098 Правоохранители ищут автора фейка о заочном заседании псковского оперштаба по COVID-19 17.12.2020, 16:050 В Пскове не будут делать новый переход у завода на улице 128-й Стрелковой дивизии 17.12.2020, 16:020 Союз десантников в Великих Луках поощрили за участие в акции «Мы вместе»
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.