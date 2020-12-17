Общество

Александр Коновалов не исключил, что новую школу на Завеличье начнут строить уже в 2021 году

Заместитель главы администрации города Пскова Александр Коновалов не исключил, что строительство новой школы на дальнем Завеличье начнется уже в 2021 году. Об этом он сообщил в интервью радио «Эхо Москвы» в Пскове, перечисляя основные объекты социальной инфраструктуры, которым палнируется уделить внимание в ближайшее время.

«В следующем году, после того, как получим земельный участок, мы, видимо, выйдем на торги по строительству школы на дальнем Завеличье, на границе с Псковским районом. Если все будет хорошо с привязкой во временном промежутке, то, возможно, мы можем выйти и на строительно-монтажные работы», - отметил он, добавив, что объект должен быть введен в эксплуатацию в 2022 году.

В числе важных социальных объектов следующего года Александр Коновалов отметил предстоящее строительство школы по улице Юбилейной на 825 мест. «Мы ждем этот объект, важно ни в коей мере не сорвать его строительство, не подвести горожан. Его ввод в дальнейшем позволить снять нагрузку на другие школы микрорайона и повлияет на развитие всего Завеличья», - отметил он.

Важным инфраструктурным объектом, возведение которого, как ожидается, начнется в следующем году, Александр Коновалов назвал строительство детского сада на улице Коммунальной, в так называемой «яме». «Чего только жители микрорайона не видели на этом участке: и пивные ларьки с соответствующим контингентом, и строительный мусор. Наконец-то этот кусочек городской земли будет приведен в порядок, причем, с пользой для жителей», - констатировал замглавы городской администрации. Немаловажным он считает тот факт, что садик будет располагаться в черте города, что позволит удовлетворить первичную потребность муниципалитета. Александр Коновалов также подчеркнул, что власти Пскова решают проблему с очередями в детские сады и ясли уверенными шагами. Подтверждением тому могут служить новые детские сады и ясельные пристройки к уже существующим садам, возведенные в предыдущие годы.

Важным объектом социальной инфраструктуры Пскова Александр Коновалов считает стадион «Машиностроитель». «Тяжелый инфраструктурный объект с колоссально тяжелой инженерией и сложными проектными решениями мы завершаем в этом году. Это огромное поспорье для развития видов спорта, не только футбола. Это на долгие годы даст импульс и легкоатлетам, и фехтовальщикам, и велосипедистам. Совсем скоро, когда пройдет полная приемка и оснащение объекта, мы и сами удивимся тому, сколько видов спорта получат свой новый дом», - пояснил замглавы администрации Пскова.

Наиболее значимый объект в сфере культуры, по мнению Александра Коновалова - реконструкция Зеленого театра. «Объект, который выглядел далеко не очень хорошо, получает второе дыхание. К сожалению, из-за пандемии мы не смогли развернуть все культурные знамена на этом объекте, но я очень надеюсь, что эпидобстановка позволит в полной мере использовать его в следующем», - резюмировал он.