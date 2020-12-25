Общество

Из-за коронавируса россияне стали реже жениться и разводиться

В России за девять месяцев 2020 года зарегистрировано почти на 138 тысяч браков меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом 25 декабря сообщает RT со ссылкой на данные Минюста РФ.

В январе–сентябре текущего года ЗАГСы страны оформили 581 тысяч браков по сравнению с 719 тыс. в 2019-м.

При этом количество разводов за этот период снизилось на 57 тысяч - до 401 тысячи.

19 ноября глава Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров рассказал, что свидетельства о разводе в России скоро перестанут выдавать, они будут цифровыми. В ведомстве также ожидают, что единый регистр населения, который создается на базе ЕГР ЗАГС, через пару лет станет эталонным источником достоверных сведений о физических лицах.